Этот сезон КВН критикуют меньше всех: никогда не угадаете почему

Уже много лет из каждого утюга доносится избитая фраза «КВН уже не тот». Впервые об этом заговорили еще в 90-х, когда произошел резкий культурный переход, а тренды юмора поменялись.

Но, пожалуй, за всю историю КВН был и остается один период, когда всех все устраивало на 100%. Это игры от нулевых до середины 2010-х годов нашего века. Начало той славной эпохи было положено легендарными «Уральскими пельменями», когда команда завоевала свою первую победу в высшей лиге. Тогда-то и появилась целая плеяда замечательных коллективов — «Парма», «Утомленные солнцем», «Уездный город» и «Сборная Пятигорска».

Если сегодня включить выступление одной из этих команд, то можно убедиться — этот юмор на все времена, а шутки «работают» до сих пор. Именно своей универсальностью период 2000-2015 и отличается от всех остальных.

Весь другой КВН так или иначе соответствует своей эпохе, как пишет Дзен-канал «Хомо люденс». Но такие шутки теряют с годами свою актуальность, ведь их способны понять только «просвещенные».