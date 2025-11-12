Меню
Этот сериал с рейтингом 8,5 на IMDb называют лучшим про космос со времен «Вавилона-5»: у трех сезонов из шести — 100% на Rotten Tomatoes

12 ноября 2025 20:03
Этот сериал с рейтингом 8,5 на IMDb называют лучшим про космос со времен «Вавилона-5»: у трех сезонов из шести — 100% на Rotten Tomatoes

На Западе от него давно кайфуют, а у нас про него слышали единицы.

Романтика звезд и бесконечных горизонтов в сериалах мало кого интересует. «Пространство» не грешит размазыванием сюжета по стенам и переносит зрителя в самую гущу событий. Точнее — в 23 век, где человечество расползлось по Солнечной системе, но не избавилось от главного бага: жадности, коррупции и вечного желания друг друга уничтожить.

Сериал стартовал еще в 2015 году на канале Syfy (потом он переехал на Amazon). Его создали Марк Фергус и Хоук Остби, авторы сценария «Железного человека», а основой послужили книги Джеймса Кори (это псевдоним писателей Даниэля Абрахама и Тая Френка). И если коротко — это фанастика, политический триллер, детектив и космическая опера в одном флаконе.

О чем сериал?

Земля под управлением ООН превратилась в капиталистическую диктатуру, Марс стал военным государством, а Пояс астероидов — дешевой рабочей силой для обоих. Воздух и вода там стоят дороже золота, а местные, «камнееды», мечтают сбросить ярмо метрополий. На фоне этой холодной войны появляется террористическая организация Союз внешних планет, из-за чего мир стоит на грани катастрофы.

Этот сериал с рейтингом 8,5 на IMDb называют лучшим про космос со времен «Вавилона-5»: у трех сезонов из шести — 100% на Rotten Tomatoes

Все это звучит как хроника будущего, где вместо нефти — кислород. Сериал не рисует космос сказкой, а делает его правдоподобным. Реалистичная физика, продуманный лор, персонажи, в которых чувствуешь вес решений. Даже «чеховские ружья» всегда стреляют вовремя.

Скрытая жемчужина

На Западе сериал очень популярен, а у нас про него говорят редко. На IMDb у сериала рейтинг 8,5 из 10, а Rotten Tomatoes от сезона к сезону ставит все выше: от 79 % у первого до 100 % у третьего, четвертого и пятого. Такое случается редко, когда сериал не скатывается, а растет.

Я не знаю никого, кто бы его посмотрел и кому бы он не понравился.

Этот сериал с рейтингом 8,5 на IMDb называют лучшим про космос со времен «Вавилона-5»: у трех сезонов из шести — 100% на Rotten Tomatoes

Пожалуй, такого серьезно проработанного космоса в сериалах не было со времен "Вавилона-5" и "Звездного крейсера "Галактика" нулевых, — говорят зрители.

Любителям научной фантастики советуют не пропускать этот хит. Здесь действительно не возникает вопросов к физике даже у тех, кто изучает науку на профессиональном уровне. У сериала слишком много плюсов, чтобы упускать его из виду.

Ранее мы писали: Просто фантастика: названы лучшие Sci-Fi-фильмы в истории Голливуда – «Интерстеллара» нет даже в топ-100

Фото: Кадры из сериала «Пространство», «Вавилон-5»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
