Этот сериал обожают все женщины: будете смеяться, почему турецкие власти хотели его запретить

Мелодрама «Постучись в мою дверь» стала культурной сенсацией. Романтический сериал нашел своих поклонников как в Турции, так и в других странах, став настоящим хитом и опередив другие проекты. При этом у себя на родине он подвергался множеству штрафов и едва не был закрыт.

Дело в том, что чиновники из Высшего совета радио и телевидения нашли в сериале весьма откровенные, по их мнению, сцены. В одной из них, например, главные герои проводят романтический вечер в джакузи, распивая алкогольные напитки. Но в это время они не были официально женаты, что, как уверены цензоры, развращает общество и противоречит традиционным турецким ценностям.

«Герои сблизились после того, как что-то выпили в джакузи. Они ласкали тела друг друга», — именно так описывалась откровенная сцена в протоколе заседания Высшего совета.

И популярный сериал даже хотели закрыть. Но в итоге ведомство ограничилось лишь серией весьма высоких штрафов, которые не повлияли на выпуск новых серий и трансляцию их в Турции и в других странах.