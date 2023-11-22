Этот сериал Нагиев хочет забыть как страшный сон: россияне пересматривают по 10-му кругу

За взлетами и падениями следователя Насти Каменской с замиранием сердца наблюдала вся страна. В какой-то момент этот сериал имел бешеную популярность из-за нетривиального сюжета, был новым дыханием для «старого» телевидения нулевых. Шикарный подбор актеров, накал страстей и даже романтическая линия — этим отличалась картина.

Сериал был невероятно востребован, но недолго. Как водится, от сезона к сезону запросы создателей по финансам и рейтингам были выше, а качество производимого продукта падало. Это заметил и Дмитрий Нагиев, который снимался во многих эпизодах киноленты. Последние попытки создателей снять хоть что-то стоящее и вовсе вызывали отвращение у артиста. О чем он не стесняясь рассказывал в беседах с журналистами.