Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала

Разврат, убийства, интриги и войны — есть все, за что мы любим историю Джона Сноу.

Исторический сериал «Рим», снятый HBO в 2005 году, задолго до битвы за Железный трон показал, как должна выглядеть большая телевизионная сага. С экрана лилась кровь, интриги плелись в Сенате, воины умирали во славу империи.

Это был триумф — но слишком дорогой для стриминга 20 лет назад. И именно его ошибки подарили миру «Игру престолов».

Построили империю — и сожгли

На первый сезон «Рима» потратили 100 миллионов долларов. Воссоздали улицы античного города, отказались от компьютерной графики, построили грандиозные павильоны. А потом — потеряли всё.

В 2007 году случился пожар, уничтоживший три четверти декораций на студии «Чинечитта». Уже тогда стало ясно: продолжения не будет. HBO не потянуло ни расходы, ни амбициозные замашки. Сериал закрыли после второго сезона.

Но именно «Рим» стал генеральной репетицией для следующего великого шоу.

«Мы учли ошибки»: что сказала история

Бруно Хеллер, создатель «Рима», говорил открыто: «Игра престолов» не состоялась бы без «Рима». HBO, обжегшись на слишком дорогой постановке, учёл всё: от логистики до нарратива. То, что в «Риме» прыгало по эпохам, в Вестеросе вылилось в стройную многоуровневую структуру.

Актёры тоже перекочевали: Киран Хайндс, сыгравший Юлия Цезаря, позже стал Мансом Налётчиком. Историческая плоть «Рима» перетекла в фэнтезийную кровь «Игры престолов».

Рим остался, но в другом мире

Из 5 задуманных сезонов «Рима» вышли только два. Но, даже они являются концентрированным эпиком: в кадре реальные герои эпохи, от простых центурионов до самого Цезаря. К слову, великого императора показывают накануне того самого заговора.

Хорош сериал тем, что ты можешь сочувствовать обеим фракциям, хороших и плохих тут нет. Твой любимый герой, к примеру, может убить невинного мужчину в порыве ревности.

Чем еще выделяется проект? Интимных сцен тут даже больше, чем экранизации книг Мартина, что и логично. Римская империя прославилась не только боевыми и политическими успехами.

Тебе достоверно показывают обустройство Рима и то, насколько город был развитым, взять хотя бы операцию по трепанации черепа, детально показанную в кадре. Жестоких убийств также создатели не чураются, за что хочется сказать им спасибо: взрослый зритель порой хочет увидеть грязь во всей красе.

Два сезона проекта пролетают незаметно, вот ты включил сериал вечером, как уже светает и ты понимаешь, что просидел с открытым ртом восемь часов. Даже немного жаль, что вместо продолжения историй о Египте и Палестине мы получили Джона Сноу и драконов.

Но если бы не трагический финал «Рима», не было бы и глобального сериального бума. «Рим» принесли в жертву богам телевидения, чтобы те смилостивились и помогли снять еще десятки хитов.

Историческая драма, культовый триллер и затягивающий сай-фай: топ-5 сериалов, которые Джордж Мартин рекомендует посмотреть каждому. Убил Томмена и свалил все на Тириона: в «Игре престолов» Джейме должен был стать новым безумным королем.