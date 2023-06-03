Этот сердцеед советского кино на самом деле был маменькиным сынком: сразу и не поверите

Андрей Миронов был мечтой миллионов советских женщин, но главной в жизни талантливого актера всегда оставалась его мама. За артистом закрепилась слава ловеласа и сердцееда, но в реальной жизни он всегда держался за мамину юбку.

Так повелось с самого детства знаменитости. Для Марии Мироновой семья всегда была на первом месте. Каждое лето актриса брала отпуск и уезжала с наследником на дачу. Будучи маленьким, артист сильно привязался к родительнице, а повзрослев, не принимал решений без ее одобрения. Не было ни дня, чтобы Андрей Александрович не позвонил матери и не рассказал, что с ним происходит.

Стоит ли говорить, что столь сильная связь мешала личной жизни Миронова. Его первой любовью стала Наталья Фатеева, но такая пассия не устроила Марию Владимировну. Именно по этой причине пара распалась. Актер болезненно переживал разрыв, но ослушаться деспотичную родительницу не посмел.