Этот секрет красоты Моники Беллуччи повергнет вас в шок: все так просто?

На протяжении не одного десятка лет Моника Беллуччи восхищает мир своей красотой. В отличие от других секс-символов, со временем актриса, словно дорогое вино, становится только лучше. Многие уверены, что она раскрыла секрет вечной молодости.

В интервью звезда не раз говорила, что не планирует ложиться под нож хирурга, поскольку выступает за естественное старение. По уверению артистки, главное для женщины вовсе не то, как она выглядит, а то, как себя чувствует. К возрасту она относится философски, утверждая, что утрата молодости — это отличная возможность посмотреть на себя с другой стороны.

И все же Беллуччи прибегает к одной маленькой хитрости, чтобы выглядеть великолепно. Многих этот секрет повергнет в шок — вряд ли кто-то мог предположить, что все может быть настолько просто. «Перед тем как отправиться в постель, я всегда очищаю кожу от косметики и наношу любимый крем. Все, что остается, — только выспаться!» — раскрыла все карты знаменитость.