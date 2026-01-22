Этот Sci-Fi на каждом углу называли новым «Остаться в живых» – в итоге закрыли за 1 сезон: зрители горюют уже 15 лет

Оповещения от Киноафиши
22 января 2026 12:19
Проект поднимал вопросы, на которые далеко не каждый захочет услышать ответ.

В 2009 году ABC запустил сериал, который сразу окрестили наследником «Остаться в живых» и объявили главным телесобытием сезона. «Вспомни, что будет» стартовал с грандиозным размахом: глобальная загадка, звёздный каст и бюджет, достойный блокбастера. Но уже через год проект закрыли, оставив миллионы зрителей с незавершённой историей и чувством горького разочарования, которое не утихло и спустя полтора десятилетия.

Хай-концепт на кончиках пальцев

Завязка была блестящей: в один день всё население Земли одновременно теряет сознание на 2 минуты 17 секунд. В этот момент каждый видит фрагмент своего будущего – 29 апреля 2010 года.

Мир просыпается в хаосе: десятки тысяч погибли в авариях, самолёты падали, хирурги замирали во время операций. Но настоящая драма начинается потом – когда люди пытаются осмыслить то, что им открылось.

Агент ФБР Марк Бенфорд (Джозеф Файнс) видит себя срывающимся в запой и расследующим заговор, связанный с этим событием. Его жена Оливия (Соня Уолгер) – в объятиях другого мужчины. Их дочь Чарли уверена, что в будущем «нет папы».

А коллега Марка, Деметри Нох (Джон Чо), не видит вообще ничего – что может означать только одно: его не будет в живых через полгода.

Сериал искусно балансировал между глобальной мистикой и личными драмами.

Каждый эпизод добавлял новые пазлы в общую картину: появлялись «Нулевой пациент», который не потерял сознание, всплывала история подобного события в Сомали в 1991 году, загадочные башни с воронами и таинственная организация, стоящая за всем.

Сравнение с «Остаться в живых» оказалось ловушкой

ABC намеренно позиционировал проект как преемника своего главного хита. В касте даже появился Доминик Монаган, известный по роли Чарли в «Остаться в живых».

Как и в сериале про выживших на острове, здесь была масштабная мифология, запутанные сюжетные линии и глубокие персонажи, чьи судьбы переплетались неслучайно. Очевидно, критики сразу оценили потенциал.

«Хорошо подобранный актёрский состав и дорогие спецэффекты должны зацепить приличное количество зрителей», – писал Associated Press после премьеры.

Пилот посмотрели 12,5 миллионов человек – отличный старт.

Но сравнение с «Остаться в живых» оказалось обоюдоострым оружием. Зрители ждали такого же уровня сложности и глубины, а когда сериал начал развиваться медленнее, чем хотелось аудитории, начался отток.

К тому же, как позже отмечал автор оригинального романа Роберт Дж. Соер, в отличие от «Остаться в живых», где авиакатастрофа постоянно влияла на жизнь героев, в «Вспомни, что будет» мир слишком быстро вернулся к подобию нормальности после глобального коллапса.

Несчастливое стечение обстоятельств

Факторов провала было несколько:

  • Неудачное расписание – перерывы в показе, потеря «импульса»;
  • Слишком высокие ожидания – сериал не выдержал бремени звания «нового Лоста»;
  • Конкуренция – в том же сезоне дебютировали «Ходячие мертвецы», перехватившие внимание любителей сложных сюжетов;
  • Смена руководства ABC – новые руководители не были заинтересованы в продолжении дорогого проекта;

Несмотря на падение рейтингов, финал первого сезона оставил зрителей на мощнейшем клиффхэнгере: открылась истинная природа событий, связанная с экспериментами на БАК, а главные герои оказались в ситуации, где будущее, которое они видели, внезапно изменилось.

Финал кричал о продолжении (а сценарист уже был готов писать 2 сезон), но его не случилось.

Незаживающая рана для фанатов Sci-Fi

Спустя годы «Вспомни, что будет» остаётся примером блестящей нереализованной идеи. В эпоху стриминга, где воскрешают куда менее достойные проекты, многие до сих пор надеются на перезапуск или хотя бы на заключительный фильм.

Автор книги даже публиковал свои идеи для второго сезона, где предлагал сместить фокус на выживание в постапокалиптическом мире и углубиться в последствия глобальной катастрофы.

Этот сериал стал жертвой телевизионной системы, где даже звёздный состав (Джозеф Файнс, Джон Чо, Соня Уолгер, Кортни Вэнс) и продюсеры уровня Дэвида Гойера («Тёмный рыцарь») не гарантируют выживания, если рейтинги падают.

Но для тех, кто помнит напряжение каждой серии, расшифровку подсказок и мучительные вопросы «можно ли изменить будущее?», «Вспомни, что будет» навсегда останется одной из самых болезненных потерь в истории телевидения – сериалом, который убили как раз тогда, когда он начал раскрывать свои лучшие карты.

Ранее мы также писали: «Был рассчитан на 5 сезонов»: лучший российский сериал о врачах – вовсе не «Склифосовский», но его внезапно закрыли уже на 1 сезоне

Фото: Кадры из сериалов «Вспомни, что будет», «Остаться в живых»
