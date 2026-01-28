Этот Sci-Fi хоррор 90-х с удовольствием смотрю до сих пор: был снят за «копейки», но окупил себя в 30 раз

28 января 2026 14:15
Все происходит в одной локации, а оторваться невозможно.

В 90-е, когда Голливуд тратил миллионы на взрывы и спецэффекты, нашёлся режиссёр, который доказал: для отличного триллера нужна не куча денег, а одна блестящая и простая идея, доведённая до совершенства.

Речь о фильме «Куб» (Cube, 1997). Всё действие происходит в одной-единственной декорации – гигантском лабиринте из одинаковых кубических комнат, в каждой из которых может таиться смертельная ловушка.

Несколько совершенно разных людей просыпаются там, не помня, как оказались внутри. Их цель проста – выжить и найти выход. Но именно эта простота и рождает настоящий ад: героям нужно не просто бежать, а разгадать безумную логику этого механизма, где каждый шаг может стать последним.

Фильм снят с бюджетом всего в 300 тысяч долларов (смешные по голливудским меркам деньги), но собрал в прокате больше 9 миллионов долларов, став настоящей сенсацией. Так что если вы любите умные, минималистичные триллеры, где главный враг – это бездушная система, то «Куб» создан для вас.

Я с радостью пересматриваю ленту и сейчас, мало какие даже современные фильмы способны посоревноваться с этим триллером.

Фото: Кадр из фильма «Куб» (1997)
Ольга Назарова
