Этот Sci-Fi 15-летней давности стоил $5 000 000 и опозорился в прокате: но спустя годы его любят сильнее «Интерстеллара»

И это мы еще молчим об отсылках к Кубрику.

Когда «Луна 2112» вышла на экраны пятнадцать лет назад, никто не ожидал, что она станет культовой. Бюджет в пять миллионов долларов казался скромным для научной фантастики, а провальные сборы – меньше десяти миллионов – убедительно подтверждали, что массовая аудитория не готова к такой истории.

Но со временем фильм обрел вторую жизнь: на Rotten Tomatoes рейтинг критиков и зрителей – 90/89, что невероятно высоко для жанра Sci-Fi, особенно на фоне 73/87 у шедеврального «Интерстеллара».

Действие «Луна 2112» разворачивается на лунной базе, где инженер Сэм Белл (Сэм Рокуэлл) находится в конце своей трехлетней вахты по добыче ресурса, спасающего Землю от кризиса. Единственный компаньон – суперкомпьютер с голосом Кевина Спейси.

За две недели до возвращения домой Сэм обнаруживает, что на базе находится еще один такой же Сэм Белл. Вместе они узнают шокирующую правду: они не люди, а клоны, и их жизнь – это лишь часть бесконечного цикла, в котором «отработанный» персонал просто утилизируется.

Фильм превращается в напряженную психологическую драму о самоидентификации, одиночестве и борьбе за право быть личностью в мире, где ты – всего лишь расходный материал.

Этот психологизм, внимательность к внутреннему миру персонажа и неспешное развитие сюжета создают ощущение настоящей научной фантастики, где наука и философия соседствуют с драмой.

Теперь уже и не важно, что «Луна 2112» провалилась в прокате, ведь время расставило все по местам. Фильм доказал, что Sci-Fi может быть одновременно умным и эмоциональным – и именно за это его сравнивают с такими гигантами жанра, как «Интерстеллар».

