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Этот салат обожает Зеленый Дракон: идеальный легкий вариант на Новый 2024 год

25 ноября 2023 07:15
Этот салат обожает Зеленый Дракон: идеальный легкий вариант на Новый 2024 год

Майонезные калорийные «бомбы» в прошлом.

Пока консервативные хозяйки готовят «Оливье», «Мимозу» и щедро сдабривают «Селедку под шубой» этой самой майонезной шубой, другие оказались более прозорливы и нашли способ «подлизаться» к Зеленому Дракону.

Оказывается, есть салат, который должен быть на каждом новогоднем столе, чтобы задобрить символ года. Но после застолья вам не придется еще год сидеть на диете.

Что потребуется 2 порции:

  • Креветки и помидоры черри — по 100 г;
  • Рукола — 200 г;
  • Твердый сыр (лучше пармезан) — 50 г;
  • Чеснок — 1 головка;
  • Половинка острого стручкового перца;
  • Оливковое масло и соевый соус для заправки по 10 мл;
  • Лимонный сок — 1,5 ст.л;
  • Соль и перец по вкусу.

Готовить проще простого:

  1. Креветки сварить и очистить от панциря. Пока они варятся, порубить чеснок и острый перец, обжарить в масле на небольшом огне.
  2. Затем обжарить креветки, но отдельно от чеснока. Жарить будем до золотистого цвета.
  3. Помидоры и руколу помыть и высушить. Затем на тарелку выложить подушку из рукколы, далее — креветки и черри (разрезать пополам). Посолить и поперчить.
  4. Заправка — соевый соус, масло, лимонный сок. Все перемешать. Полить салат. Сверху посыпать тертый сыр.

Приятного аппетита!

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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