Этот салат обожает Зеленый Дракон: идеальный легкий вариант на Новый 2024 год

Пока консервативные хозяйки готовят «Оливье», «Мимозу» и щедро сдабривают «Селедку под шубой» этой самой майонезной шубой, другие оказались более прозорливы и нашли способ «подлизаться» к Зеленому Дракону.

Оказывается, есть салат, который должен быть на каждом новогоднем столе, чтобы задобрить символ года. Но после застолья вам не придется еще год сидеть на диете.

Что потребуется 2 порции:

Креветки и помидоры черри — по 100 г;

Рукола — 200 г;

Твердый сыр (лучше пармезан) — 50 г;

Чеснок — 1 головка;

Половинка острого стручкового перца;

Оливковое масло и соевый соус для заправки по 10 мл;

Лимонный сок — 1,5 ст.л;

Соль и перец по вкусу.

Готовить проще простого:

Креветки сварить и очистить от панциря. Пока они варятся, порубить чеснок и острый перец, обжарить в масле на небольшом огне. Затем обжарить креветки, но отдельно от чеснока. Жарить будем до золотистого цвета. Помидоры и руколу помыть и высушить. Затем на тарелку выложить подушку из рукколы, далее — креветки и черри (разрезать пополам). Посолить и поперчить. Заправка — соевый соус, масло, лимонный сок. Все перемешать. Полить салат. Сверху посыпать тертый сыр.

Приятного аппетита!