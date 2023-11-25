Этот салат обожает Зеленый Дракон: идеальный легкий вариант на Новый 2024 год
Майонезные калорийные «бомбы» в прошлом.
Пока консервативные хозяйки готовят «Оливье», «Мимозу» и щедро сдабривают «Селедку под шубой» этой самой майонезной шубой, другие оказались более прозорливы и нашли способ «подлизаться» к Зеленому Дракону.
Оказывается, есть салат, который должен быть на каждом новогоднем столе, чтобы задобрить символ года. Но после застолья вам не придется еще год сидеть на диете.
Что потребуется 2 порции:
- Креветки и помидоры черри — по 100 г;
- Рукола — 200 г;
- Твердый сыр (лучше пармезан) — 50 г;
- Чеснок — 1 головка;
- Половинка острого стручкового перца;
- Оливковое масло и соевый соус для заправки по 10 мл;
- Лимонный сок — 1,5 ст.л;
- Соль и перец по вкусу.
Готовить проще простого:
- Креветки сварить и очистить от панциря. Пока они варятся, порубить чеснок и острый перец, обжарить в масле на небольшом огне.
- Затем обжарить креветки, но отдельно от чеснока. Жарить будем до золотистого цвета.
- Помидоры и руколу помыть и высушить. Затем на тарелку выложить подушку из рукколы, далее — креветки и черри (разрезать пополам). Посолить и поперчить.
- Заправка — соевый соус, масло, лимонный сок. Все перемешать. Полить салат. Сверху посыпать тертый сыр.
Приятного аппетита!
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press