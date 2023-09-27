Этот салат из завалявшихся в холодильнике продуктов обожает Ивлев: вкусный и полезный

Чтобы приготовить вкусное блюдо, совсем не обязательно иметь под рукой множество разных ингредиентов. Например, есть такой салат, для которого нужны продукты, имеющиеся в холодильнике у любого. Результат получается таким, что пальчики оближешь.

Простым рецептом с изданием «Аргументы и факты» поделился главный шеф-повар страны Константин Ивлев. Вам понадобятся 200 г печеного картофеля, 120 г сметаны, 80 г огурцов, зубчик чеснока, немного петрушки, 5 г очищенных семечек, 10 мл оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Даем остыть запеченному в фольге картофелю, а после нарезаем его дольками. Для приготовления заправки огурцы натираем на мелкой терке и хорошо отжимаем при помощи полотенца — в противном случае консистенция соуса получится слишком жидкой. Смешиваем их со сметаной, добавив в нее петрушку, чеснок, соль и перец.

Семечки нужно обжарить, а после посыпать ими картофель, покрытый сметанным соусом. Сбрызгиваем блюдо оливковым маслом — и готово.