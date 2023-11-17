Этот салат ели русские цари на все праздники: рецепт держали в секрете много лет

Царский стол в Древней Руси славился своими изысканными блюдами. Правители страны получали только самые вкусные деликатесы, а повара старательно берегли секретные рецепты. И только спустя годы публике стало известно, что же предпочитали цари на своих пирах.

Так, одним из самых популярных блюд был винегрет «Старорусский». Основными ингредиентами, как и в современной версии, были свекла и другие вареные овощи, но сам рецепт имеет значительные различия.

В первую очередь необходимо отварить свеклу, картофель и белую фасоль. Капусту же — залить водой, а после того как она станет мягкой, отжать на дуршлаге. Судак нужно приправить, обжарить до готовности и смешать с нарезанными овощами и солеными огурцами.

Следующий шаг — подготовка соуса. Для него понадобится сахар, горчица, перец и соль. Все это смешивается в холодной воде с маслом и разбавляется уксусом.

Подавать «Старорусский» нужно было в глубокой миске. Все перемешанные ингредиенты складывались горкой и щедро поливались соусом.