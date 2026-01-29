Этот российский сериал с рейтингом 8.3 в Японии крутили в кино — и билеты разлетались как горячие пирожки: вот почему

Нашли, пожалуй, самый нестандартный релиз в истории. Российский сериал 2017 года «Зорге», снятый Сергеем Гинзбургом, мало того, что показывали в Японии, так еще и сразу на большом экране. Правда, под другим названием — «Женщины, любившие шпиона».

В 2023 году японские зрители покупали билеты в кинотеатр, чтобы посмотреть проект в очень специфичном формате. Его разделили на шесть частей — по две серии в каждом блоке. Каждую часть куртили всего два дня, а весь показ целиком занял шесть дней.

По словам Кацунори Ито, главного менеджера компании-прокатчика Heisei Project, билеты на такие сеансы продавались как горячие пирожки. После завершения театрального релиза сериал появился на DVD, а затем и на стриминговых сервисах.

Для японской аудитории фигура Рихарда Зорге — легендарна. Советский разведчик, действовавший под прикрытием немецкого журналиста, работал в Японии с 1933 года и сумел внедриться в высшие круги, став даже пресс-атташе. Его донесения о том, что Япония не планирует вступать в войну против СССР в 1941 году, а также данные о готовящемся нападении Германии, по оценкам историков, сыграли ключевую роль в победе под Москвой.

Арестованный в октябре 1941 года, он был казнен через повешение. Его последней просьбой стала сигарета. Спустя двадцать лет, Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Даже японский следователь, ведший его дело, позже вспоминал разведчика как очаровательного человека, несмотря на его «преступление».

Сериал, премьера которого на «Первом канале» состоялась в апреле 2019 года, рассказывает об этой драматической судьбе. Роль легендарного Рамзея исполнил Александр Домогаров. Съемки проходили в Москве, Шанхае и на специально построенных декорациях, изображавших предвоенный Токио.

Производство было по-настоящему интернациональным: в кадре вместе с российскими артистами, такими как Виктория Исакова и Юлия Ауг, работали и японские звезды — Шион Накамару и Осаму Ямамото. Для достоверности реквизита, включая автомобили эпохи, съемочной группе пришлось обращаться к частным коллекциям.

В России проект тоже оценили высоко — его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 8,3 балла. Любителям шпионских историй рекомендуется к просмотру.