Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот российский сериал с рейтингом 8.3 в Японии крутили в кино — и билеты разлетались как горячие пирожки: вот почему

Этот российский сериал с рейтингом 8.3 в Японии крутили в кино — и билеты разлетались как горячие пирожки: вот почему

29 января 2026 19:05
Кадры из сериала «Зорге»

Таким образом был организован официальный прокат.

Нашли, пожалуй, самый нестандартный релиз в истории. Российский сериал 2017 года «Зорге», снятый Сергеем Гинзбургом, мало того, что показывали в Японии, так еще и сразу на большом экране. Правда, под другим названием — «Женщины, любившие шпиона».

В 2023 году японские зрители покупали билеты в кинотеатр, чтобы посмотреть проект в очень специфичном формате. Его разделили на шесть частей — по две серии в каждом блоке. Каждую часть куртили всего два дня, а весь показ целиком занял шесть дней.

По словам Кацунори Ито, главного менеджера компании-прокатчика Heisei Project, билеты на такие сеансы продавались как горячие пирожки. После завершения театрального релиза сериал появился на DVD, а затем и на стриминговых сервисах.

Для японской аудитории фигура Рихарда Зорге — легендарна. Советский разведчик, действовавший под прикрытием немецкого журналиста, работал в Японии с 1933 года и сумел внедриться в высшие круги, став даже пресс-атташе. Его донесения о том, что Япония не планирует вступать в войну против СССР в 1941 году, а также данные о готовящемся нападении Германии, по оценкам историков, сыграли ключевую роль в победе под Москвой.

Этот российский сериал с рейтингом 8.3 в Японии крутили в кино — и билеты разлетались как горячие пирожки: вот почему

Арестованный в октябре 1941 года, он был казнен через повешение. Его последней просьбой стала сигарета. Спустя двадцать лет, Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Даже японский следователь, ведший его дело, позже вспоминал разведчика как очаровательного человека, несмотря на его «преступление».

Сериал, премьера которого на «Первом канале» состоялась в апреле 2019 года, рассказывает об этой драматической судьбе. Роль легендарного Рамзея исполнил Александр Домогаров. Съемки проходили в Москве, Шанхае и на специально построенных декорациях, изображавших предвоенный Токио.

Производство было по-настоящему интернациональным: в кадре вместе с российскими артистами, такими как Виктория Исакова и Юлия Ауг, работали и японские звезды — Шион Накамару и Осаму Ямамото. Для достоверности реквизита, включая автомобили эпохи, съемочной группе пришлось обращаться к частным коллекциям.

В России проект тоже оценили высоко — его рейтинг на «Кинопоиске» составляет 8,3 балла. Любителям шпионских историй рекомендуется к просмотру.

Фото: Кадры из сериала «Зорге»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали Вы не замечали, но форма в «Первом отделе» — сплошные отсылки: зрителям показали не случайные детали Читать дальше 19 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Звезда «Первого отдела» меняет амплуа — теперь в роли загадочного персонажа в хитовом сериале ТВ-3: фанаты возлагают большие надежды Читать дальше 20 февраля 2026
Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются Финал поставил точку… или запятую: стоит ли ждать 3-й сезон «Ландышей» — продюсеры так просто не сдаются Читать дальше 20 февраля 2026
Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике Пока Назаров и Нагиев богатели, он считал копейки: теперь ясно, почему Богатырев ушел из «Кухни» на пике Читать дальше 19 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя Читать дальше 17 февраля 2026
«Первый отдел» посягнул на рекорд «Семнадцати мгновений весны»: НТВ парализовал жизнь целого города «Первый отдел» посягнул на рекорд «Семнадцати мгновений весны»: НТВ парализовал жизнь целого города Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше