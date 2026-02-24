Оповещения от Киноафиши
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости

24 февраля 2026 11:52
Мемов породил больше, чем качественных эпизодов.

Есть сериалы, которые хочется пересматривать, цитировать и советовать друзьям. А есть «Детективы» — явление настолько уникальное в своей бездарности, что оно заслуживает отдельного места в Зале славы российского трэша.

14 лет этот проект выходил на экраны, сначала на Первом канале в вечернем слоте, потом в обеденное время для домохозяек, а под конец был сослан на Пятый, где его досматривали бабушки, случайно включившие хоть что-то под готовку. В 2020-м сериал наконец закрыли — то ли из-за пандемии, то ли Вселенная сжалилась над зрителями.

«Детективы» — это редкий случай, когда всё плохо настолько, что становится почти искусством. Начнём с актёрской игры. Её нет. Главные герои Алексей Насонов и Игорь Лукин в прошлом действительно работали в милиции (у них даже звания майоров были), но актёрского образования не имели.

Насонов, кстати, в реальности владеет частным детективным агентством. Актёры эпизода — это вообще отдельная песня, ибо играют они еще хуже главных звезд (казалось бы, такое себе сложно представить). Такое ощущение, что их набирали прямо с улицы, обещая по тысяче за съемный день.

Они не играют, а начитывают текст скороговоркой, с одинаково деревянными лицами и полным отсутствием эмоций. Помощники детективов менялись как перчатки, и даже если кто-то из них подавал надежды, его быстро выпинывали из сериала.

Сюжеты — это отдельный вид абсурда. Детективы работают без договоров, клиентов находят по дороге к теще или случайным знакомым, при этом умудряются расследовать дела в других регионах. В каждой серии они нарушают закон: ставят скрытые камеры в чужих квартирах, пробивают звонки через «своих людей» в органах, собирают улики в соцсети с говорящим названием «Соцсеть».

Преступники, как по заказу, выкладывают все подробности своих злодеяний в открытый доступ. Раскрываемость — 100%, ни одного «глухаря» за 14 лет. И это в России, где реальная статистика совсем другая.

Операторская работа достойна отдельной номинации на антипремию. Трясущаяся камера, кривые ракурсы, полное отсутствие цветокоррекции. Бюджет сериала, судя по картинке, уходил исключительно на гонорары главных звезд.

Итог закономерен: на «Кинопоиске» у «Детективов» 3.1 балла, мы бы скинули два, ведь это даже много. Единственное, за что можно поблагодарить создателей, — за интересные идеи, которые тонут в море бездарного исполнения.

Фото: Кадр из сериала «Детективы»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
