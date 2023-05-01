Этот российский фильм вызвал грандиозный скандал в соцсетях: даже вы наверняка в нем участвовали

Драма Клима Шипенко «Текст» увидела российские экраны в 2019 году. Картина, главные роли в которой исполнили Иван Янковский, Кристина Асмус и Александр Петров, собрала больше шести миллионов долларов в российском прокате, значительно окупив бюджет, и добилась таких результатов не только благодаря захватывающему сценарию или впечатляющей игре артистов.

Внимание зрителей привлек весьма откровенный эпизод с Асмус и Янковским. В сцене обнаженные артисты полностью отдавались своей страсти, а съемки проходили практически без участия дублеров.

Смелый отрывок разделил зрителей на два лагеря. Кто-то осуждал Асмус, которая в то время была замужем за Гариком Харламовым, за развратное поведение, а другие, наоборот, хвалили за смелость. Сотни комментаторов в течение многих месяцев обсуждали картину, а социальные сети актрисы, по ее собственным словам, были завалены гневными сообщениями.

В итоге споры вокруг картины стали поводом для ее рекордной популярности. И даже спустя четыре года в социальных сетях можно увидеть новые записи, посвященные именно «Тексту» и тому самому эпизоду.