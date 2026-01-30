Этот российский фильм в Китае превратили в посмешище: нелепый ремейк провалился с рейтингом 3.4 на IMDb — так плохо, что даже смешно

История с ремейками российского контента в Азии иногда приобретала весьма спорные повороты. Под прицелом однажды оказался комедийный фильм «СуперБобровы» (2016). В 2023 году в Китае вышел проект «Приключения Чжэн Цяня», сюжет которого повторяет историю про семейство с неожиданными суперсилами.

Герой возвращается в родной городок Косичка на похороны деда. Падение метеорита не только воскрешает усопшего, но и наделяет родню особыми способностями. Есть и антагонист — мэр Чичиков, жаждущий завладеть магическим артефактом. Звучит знакомо? Это почти один в один концепция «СуперБобровых».

Официально права на ремейк китайская сторона не приобретала (новостей об этом нет). Хотя в титрах значатся и Россия, и Китай, создавая видимость совместного производства, но по сути, это выглядит как откровенный плагиат.

Продюсер Георгий Шабанов, представляющий компанию All Media, упоминал, что рассчитывает получить около полумиллиона долларов от продажи прав на обе части «СуперБобровых» и фильм «Холоп» в Китай.

При этом ремейк «СуперБобровых» был снят еще во времена локдауна, но с выходом на экраны возникли задержки. По словам Шабанова, системного сотрудничества с китайским рынком не выходит — интерес к российскому контенту возникает волнами.

Данный случай лишь подтверждает его слова: вместо четкой сделки получилась серая зона, где оригинальный продукт был воспроизведен без должного оформления. Зрительский вердикт оказался суров.

На IMDB рейтинг «Приключений Чжэн Цяня» составляет всего 3.4 балла. Отзывы сводятся к тому, что фильм настолько плох, что его можно смотреть лишь полностью отключив критическое мышление — например, после нескольких бокалов в шумной компании. Как пишут пользователи, это не искусство, а чистое развлечение для тех, кто не ищет глубины.

Это классический пример того, что настолько плохо, что становится хорошо.

Азиатские продюсеры охотно берут готовые успешные идеи, но далеко не всегда готовы платить за них полную цену, предпочитая ходить по грани между коллаборацией и заимствованием.