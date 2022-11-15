Этот российский фильм полюбили за рубежом, а на родине даже не заметили

Илья Найшуллер представил свой экспериментальный боевик «Хардкор» в 2015 году. Зрители тепло приняли работу российского постановщика, но, как оказалось, за границей фильм оказался намного популярнее, чем в России.

Иностранные поклонники остались в восторге от съемок, выполненных в технике «от первого лица». Они высоко оценили необычную задумку Найшуллера и драйв фильма, отметив, что он больше похож на компьютерную игру, чем на полнометражный фильм.

«Весь фильм — это круто!», «Сумасшедший, остросюжетный, а также довольно юмористический... если вам нравятся видеоигры, вам понравится этот фильм», — пишут пользователи портала IMDb.

В итоге за границей картина за время проката собрала чуть больше 14 миллионов долларов, окупившись в четыре раза, тогда как в России — всего 2,7 миллиона. Кроме лестных отзывов от критиков картина заработала и несколько профессиональных наград. Например, на кинофестивале в Торонто «Хардкор» признали лучшим среди участников программы Midnight Madness.