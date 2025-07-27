Этот режиссер считается худшим за всю историю кино — на экране его образ воплотил Джонни Депп

Обычно, чтобы войти в историю кинематографа, нужно создавать выдающиеся картины. Однако в исключительных случаях бывает с точностью да наоборот: чем хуже – тем лучше.

Эдвард Вуд-младший — культовая фигура трэш-кинематографа, чьи ленты «План 9 из открытого космоса» и «Невеста монстра» стали синонимами плохого кино. В 1980 году постановщика официально признали самым худшим режиссером всех времен и народов.

Тем не менее, Вуд горел съемками. Он создавал свои «шедевры» за копейки, воруя реквизит (например, гигантского осьминога для «Невесты монстра»), а также идя на любые ухищрения – ради финансирования «Плана 9» он перешел в баптизм вместе со всей съемочной группой.

При этом Эдвард Вуд не заботился о качестве своих картин. Часто он снимал по 20—30 сцен в день, в большинстве случаев — с первого дубля. Его карьеру не спасла даже дружба с актером Бела Лугоши, знаменитым исполнителем роли Дракулы.

В фильме «Эд Вуд» 1994 года Тим Бертон показал покойного коллегу как милого мечтателя и идеалиста, боготворившего кино. Джонни Депп, сыгравший Вуда, мастерски передал его фанатичную веру в успех — которого, правда, режиссер так и не достиг.

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