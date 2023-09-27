Этот ремейк советского фильма опошлили до безобразия: отличился Безруков

В последние годы отечественные киноделы один за другим клепают ремейки или продолжения культовых советских фильмов. Хотя бы приблизиться к успеху оригинала пока не удалось никому, но одна лента вызвала у зрителей настоящее отвращение. Больше всего удивляет, что главную роль в ней исполняет Сергей Безруков.

В 2012 году на экраны вышла картина «Джентльмены, удачи». Вдохновившись новой «Иронией судьбы», Тимур Бекмамбетов решил перенести в современность еще одну любимую зрителями историю. Вместо преступника по кличке Доцент в дело вступил хакер Смайлик. Его роль и исполнил Безруков.

Рейтинги у фильма очень низкие на всех платформах. В отличие от персонажей первых «Джентльменов», героям этого фильма совсем не хочется сочувствовать. Сюжет картины называют бессвязным и непонятным, а игру актеров — отвратительной, в том числе и звезды «Бригады». Больше всего зрителей удивляет, что Безруков, будучи известным артистом с отличными ролями, согласился на участие в этом безобразии.