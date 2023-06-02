Этот райский остров называют самым опасным местом на земле: почему там не выживет ни один человек

Недалеко от бразильского Сан-Паулу расположен удивительной красоты остров. Это место по праву считают одним из самых красивых, дивных и захватывающих на Земле. Вид на него с высоты птичьего полета заставляет сердца даже самых заядлых скептиков пропускать удары.

Однако в качестве туриста на этот остров не попасть, разумеется, если вам дорога жизнь. И вот почему. Кеймада-Гранди не пригоден ни для туризма, ни для жизни. И все из-за его постоянных обитателей. На острове властвуют змеи. В райском месте земноводные живут «пачками». Ползают по земле, свисают с деревьев, шуршат у воды. Плотность ареала пугает до дрожи: 5 змей на 1 квадратный метр!

Основная масса змей, населяющих остров, ядовиты. И противоядия против них человек еще не придумал. Кстати, на острове даже маяк установили автоматический. А все потому, что змеи ужалили нескольких смотрителей подряд, естественно, насмерть. Так что нахождение на острове даже в течение нескольких часов смертельно опасно для человека, поэтому смотреть на Кеймаду-Гранди даже отважные туристы решаются лишь со стороны.