Этот пухлощекий мальчик был двоечником, а вырос сердцеедом и известным актером: не угадаете, о ком речь

Его имя у всех на слуху. Этот актер стал одним из главных секс-символов страны. Кажется, что идеальным он был всегда, но, увы и ах, это не так.

В детстве Павел Прилучный был пухлощеким мальчуганом. Тогда мало кто мог подумать, что из него получится большая звезда российского кинематографа. Экс-супруг Агаты Муцениеце не был прилежным ребенком. В школе он учился на двойки и не отличался примерным поведением.

Артист, чей отец профессионально занимался боксом, был главным участником уличных драк. В одном из интервью Прилучный говорил, что в его родном городе всегда приходилось доказывать правоту силой. По признанию знаменитости, он умудрился получить сотрясение мозга целых 10 раз.

К счастью, став старше, Прилучный взялся за ум. Он решил строить актерскую карьеру, и смазливая внешность сердцееда немало ему в этом помогла.