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Этот психологический тест определит, психопат вы или нет

12 июля 2022 07:20
Этот психологический тест определит, психопат вы или нет

Узнайте, присущи ли вам психопатические черты.

Ученые убеждены – психопатическими чертами наделены не только мошенники и преступники. В той или иной степени психопатическое поведение присуще каждому человеку. Ведь мы точно так же может лгать, манипулировать, нарушать установленные в обществе правила. В некоторых случаях такие черты могут быть даже полезными. Например, умение подчинять себе людей пригодится руководителю или бизнесмену, а эмоциональная отстраненность будет на руку врачам, блюстителям порядка и представителям других профессий, где ценится выдержка и способность сохранять здравый смысл, не поддаваясь эмоциям. Ученые до сих не могут объяснить точно, что становится причиной психических аномалий. Психопатия может передаваться по наследству или развиваться в результате ментальных потрясений и травм; с другой же стороны, среди психопатов встречаются люди с прекрасной генетикой и чистым анамнезом.

Тест: Если угадаете цитаты из советских фильмов на 14/14, то вы наверняка родились в СССР

Хотите узнать, на сколько процентов вы психопат? Стоит ли вам задуматься над своим поведением или вы всегда находитесь в рамках общественных правил? Пройдите наш тест, чтобы понять, есть ли у вас темная сторона и как с ней правильно обращаться.

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Елена Королева
Елена Королева
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