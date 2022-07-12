Этот психологический тест определит, психопат вы или нет

Ученые убеждены – психопатическими чертами наделены не только мошенники и преступники. В той или иной степени психопатическое поведение присуще каждому человеку. Ведь мы точно так же может лгать, манипулировать, нарушать установленные в обществе правила. В некоторых случаях такие черты могут быть даже полезными. Например, умение подчинять себе людей пригодится руководителю или бизнесмену, а эмоциональная отстраненность будет на руку врачам, блюстителям порядка и представителям других профессий, где ценится выдержка и способность сохранять здравый смысл, не поддаваясь эмоциям. Ученые до сих не могут объяснить точно, что становится причиной психических аномалий. Психопатия может передаваться по наследству или развиваться в результате ментальных потрясений и травм; с другой же стороны, среди психопатов встречаются люди с прекрасной генетикой и чистым анамнезом.

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