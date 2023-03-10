Этот простой школьный тест заваливает большинство взрослых: проверьте себя

В школьные годы мы узнаем множество новой информации, но впоследствии большинство знаний забываются. Чаще всего это происходит потому, что акцент смещается на профессиональные умения, необходимые для конкретной работы, а все остальное как будто бы уходит в архив, чтобы не загромождать человеческий ум, который Шерлок Холмс сравнивал с чердаком - кто-то хранит на нем горы мусора, а кто-то тщательно сортирует информацию и оставляет только самое необходимое. Холмс был блестяще умен и уж точно знал, что говорил. Можно ли развить свой ум до таких же масштабов? Ученые утверждают, что можно - с помощью тех или иных занятий, которые положительно влияют на когнитивные способности в любом возрасте. Для того, чтобы стать интеллектуальнее, необходимо, во-первых, общаться с интересными людьми - так вы будете подтягиваться до их уровня. Во-вторых, мощным источником новых знаний становятся книги - да, банально, зато действенно. В-третьих, специалисты рекомендуют, как Холмс, отбирать самое важное и запоминать это, периодически извлекать из памяти и анализировать.

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