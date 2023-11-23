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Этот простой салат обожал Николай II: его стоит приготовить на утро 1 января

23 ноября 2023 14:00
Этот простой салат обожал Николай II: его стоит приготовить на утро 1 января

Хозяюшкам на заметку.

Цари в России питались не только деликатесами. Ели и простую человеческую еду. Отличный пример — Иван Грозный, который обожал крестьянские щи. И у Николая II был любимый «приземленный» рецепт салата.

Простое блюдо пригодится многим утром первого января. Стоит копейки, но отлично помогает разгрузить организм после «майонезной» новогодней ночи.

Что потребуется:

  • Небольшая свекла;
  • Картошка — 2 средних;
  • Консервированная фасоль — банка;
  • Уксус — 1 столовая ложка;
  • Подсолнечное масло — 2 столовых ложки;
  • Зелень, соль, перец, чеснок (сухой) — по вкусу.

Готовить проще простого:

Картошку нарезать ломтиками и запечь в духовке, свеклу сварить до готовности — очистить и нарезать ломтиками. Ждем, пока остынет, добавляем фасоль, сверху — зелень. Заправка: масло плюс уксус. Далее перчим, солим и подаем к столу.

Николай II ел и нам велел. Приятного аппетита!

Фото: Кадр из фильма «Цареубийца» (1991), unsplash.com
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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