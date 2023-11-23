Этот простой салат обожал Николай II: его стоит приготовить на утро 1 января
Хозяюшкам на заметку.
Цари в России питались не только деликатесами. Ели и простую человеческую еду. Отличный пример — Иван Грозный, который обожал крестьянские щи. И у Николая II был любимый «приземленный» рецепт салата.
Простое блюдо пригодится многим утром первого января. Стоит копейки, но отлично помогает разгрузить организм после «майонезной» новогодней ночи.
Что потребуется:
- Небольшая свекла;
- Картошка — 2 средних;
- Консервированная фасоль — банка;
- Уксус — 1 столовая ложка;
- Подсолнечное масло — 2 столовых ложки;
- Зелень, соль, перец, чеснок (сухой) — по вкусу.
Готовить проще простого:
Картошку нарезать ломтиками и запечь в духовке, свеклу сварить до готовности — очистить и нарезать ломтиками. Ждем, пока остынет, добавляем фасоль, сверху — зелень. Заправка: масло плюс уксус. Далее перчим, солим и подаем к столу.
Николай II ел и нам велел. Приятного аппетита!
Фото: Кадр из фильма «Цареубийца» (1991), unsplash.com