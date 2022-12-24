Этот промах повлек смерть детей Хюррем: забыла об очевидном и поплатилась

Хюррем была очень умной и хитрой женщиной, но одно ее решение до сих пор вызывает массу споров.

Женщина намеревалась посадить на трон своего старшего сына Мехмеда. Она смогла убедить мужа, что его наследник от бывшей наложницы планирует восстание.

В итоге Сулейман обратил свой взгляд на первого ребёнка от Хюррем.

Хасеки-султан уделяла все своё время Мехмеду, полностью игнорируя воспитание своих младших сыновей.

Это привело к тому, что после внезапной смерти старшего ребёнка она никак не могла повлиять на других детей. Один стал пьяницей, другой обладал взрывным характером, а младший был неизлечимо болен.

Если бы Хюррем помнила о хрупкости человеческой жизни, то она старалась бы достойно воспитать каждого из своих сыновей. Её промах привёл к упадку всей империи, ведь будущий султан Селим вырос недостойным правителем.