Этот продукт стал символом СССР: сегодня его невозможно купить

О советских продуктах многие до сих пор вспоминают с ностальгией. Тот, кто застал эту эпоху, точно пробовал легендарный молочный коктейль, который в наши дни никто не сможет приготовить.

Феноменально вкусный десерт можно было купить в кафе, ларьках и буфетах. Только профессионалы знали, как сделать эту сладость, ведь ее изготовление представляло собой настоящее искусство. Для этого требовалось свежее и суперкачественное молоко. За час до добавления его в коктейль продукт держали в морозилке — об этом знали лишь просвещенные. Также тщательно выбирали и мороженое: годился только пломбир с жирностью 12%, состоящий из натуральных продуктов.

Отдельного внимания заслуживала густая пенка. Коктейль взбивали минимум 60 секунд, чтобы образовалась «шапка». В качестве сиропа выбирали фруктовый или ягодный вариант, поэтому никакие современные кокосовые добавки или варенье не подойдут — это не по канону. Соблюдалась строгая последовательность добавления продуктов, а также их дозировка.

Но самое важное, что такие коктейли делали с помощью миксера «Воронеж-2» с двумя рожками. Сегодня такой агрегат невозможно приобрести, поэтому оригинальный молочный коктейль остался в советском прошлом.