Этот продукт из Китая недолюбливают на родине, зато обожают в России: вкусный и полезный

Мало кто знает, что гречку впервые обнаружили вовсе не в России, хоть эту крупу «по-купечески» и принято считать национальным русским блюдом. Гречку открыли в Китае. Но вот сами китайцы ее в пищу употребляют крайне редко. К слову, не прижилась крупа и среди европейцев.

В чистом виде в Китае гречку не сыщешь днем с огнем. Как ее употребляют в пищу? Перемалывают в гречневую муку и делают из нее специальную лапшу — собу. К слову, в таком виде она дошла и до России и получила широкое распространение.

Почему китайцы наотрез отказываются есть гречку в привычном россиянину виде? Никто не знает. Ведь пользу этой крупы не отрицают ни В Китае, ни в Европе. Но вот ее вкус, видимо, совсем не по душе иностранцем, которые готовы тратить время на ее перемалывание в муку, вместо того чтобы сварить за 15 минут, удобрить сливочным маслом и с пылу с жару подать к столу «в компании» чего-то мясного.