Этот предмет стеснялись покупать в СССР: современные россияне будут в недоумении

Постоянная оглядка на мнение окружающих мешала советским гражданам спокойно жить. Порой доходило до настоящего абсурда, когда человек не мог купить в магазине определенный «стыдный», по его мнению, товар. Больше всего люди стеснялись брать туалетную бумагу.

До 60-х годов XX столетия советские граждане пользовались газетами, и многих это вполне устраивало. Когда на прилавках появилась первая туалетная бумага, некоторые даже возмутились. У людей не укладывалось в голове, зачем покупать вещь, предназначенную для одного использования.

Однако стремление к комфорту сыграло свою роль. Вскоре туалетную бумагу начали раскупать с бешеной скорость и сразу же по несколько рулонов. Однако перед гражданами возникла проблема.

Огромную покупку было невозможно положить в авоську, а пакетов современного образца тогда еще не было. Поэтому находчивые люди стали вешать рулоны на грудь как своеобразное ожерелье и в таком виде шли домой. В итоге желание запастись дефицитным товаром пересилило всякое стеснение.