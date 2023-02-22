Этот предмет из советского прошлого может быть у вас дома: теперь он стоит десятки тысяч рублей

Проводя ревизию бабушкиных вещей, не спешите нести на мусорку все подряд. На некоторых предметах интерьера можно неплохо подзаработать. Например, на настольных лампах.

Самой желанной находкой будут светильники, произведенные до 1930-х годов. Особенно в цене лампы в стиле сталинского ампира и так называемые наркомовские. За светильник высотой 43-48 сантиметров с диаметром плафона 30 сантиметров можно выручить до 80 000 рублей, просто выложив его на популярной платформе объявлений.

Сюда же можно отнести военно-морские или «адмиральские» лампы: их выпускали вплоть до 1950-х. Вещица с символикой ВМФ и изображениями торпедных катеров может принести более 30 000 рублей.

За темно-коричневые лампы на круглой подставке и с поворачивающимся плафоном можно выручить до пяти тысяч рублей, зато высоки шансы быстро продать. Светильники, в народе прозванные лампами НКВД, пользуются высоким спросом.