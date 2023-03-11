Этот предмет интерьера отбирает жизненную силу: проверьте, есть ли он у вас

Изобилие магазинов с предметами домашнего интерьера привело к тому, что люди стали самостоятельно украшать свои жилища и создавать в них собственный неповторимый стиль. Однако некоторые товары представляют настоящую опасность для хозяев.

Оказалось, что ароматические свечи не так безобидны, как это кажется на первый взгляд. Люди привыкли, что эти изделия создают атмосферу уюта в доме. Но вместе с этим некоторые из них сильно ароматизированы, что может вызывать усталость и головную боль. Особенно вредна отдушка лаванды. Ученые из Университета Уэсли выяснили, что из-за этого запаха люди быстро расслабляются и испытывают сонливость.

И все же это не значит, что следует полностью отказываться от свечей в своем доме. Wday пишет о том, что вместо аромата лаванды следует выбирать цитрусы или мяту. Изделия с такими отдушками могут вызывать прилив бодрости и точно не станут причиной вашей сонливости.