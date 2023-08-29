Этот предмет для поездов придумали в царской России: не поверите, но он стоит миллионы

Об этом приспособлении мечтают коллекционеры со всего мира.

Мысль о путешествии на поезде сразу погружает человека в особую атмосферу романтики. Стук колес, неспешные разговоры с попутчиками, общая трапеза из заготовленной дома еды и, конечно, чай и подстаканники, выданные проводником. Для советского и российского человека это привычный предмет, однако он очень ценится среди коллекционеров.

Дело в том, что первые подстаканники появились еще в XIX веке, и над ними работали ювелиры. Таким образом, они были настоящими произведением искусства. Сейчас любители старины и антиквариата готовы выложить круглые суммы за право обладания редким подстаканником.

Цена некоторых лотов на аукционах начинается от 500 тысяч рублей, а за особо ценные экземпляры коллекционеры готовы выложить и несколько миллионов. Больше всего, конечно, ценятся предметы времен царской России, но можно выручить приличную сумму и за некоторые подстаканники, выпущенные в единственном экземпляре в более позднее время.