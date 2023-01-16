Этот поступок заставил бы зрителей возненавидеть Хюррем: что скрыли в сериале

Зрители «Великолепного века» полюбили Хюррем, даже несмотря на ее сложный характер и весьма пугающие поступки. Женщину и правда нельзя назвать безгрешной, но ее преданность и любовь к своей семье всегда вызывали уважение. Однако одно решение девушки способно убедить всех ее почитателей в обратном.

Некоторые историки считают, что жена падишаха приказала задушить своих младших сыновей и таким образом обезопасить путь к престолу для Селима. Более того, Хюррем решила избавиться от 40 детей Сулеймана от других наложниц. Благодаря таким стараниям третий ребенок этой женщины стал следующим правителем государства, но за это была заплачена огромная цена.

Свирепое желание возвести на трон своего наследника может испугать даже самого преданного почитателя этой женщины, поэтому в сериале тактично умолчали об этих моментах.