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Этот популярный в СССР суп зря забыли: вкусный, полезный и дешевый

16 октября 2023 15:00
Этот популярный в СССР суп зря забыли: вкусный, полезный и дешевый

Повторить его смогут даже дилетанты.

Советская кухня подарила жителям страны множество вкусных и изобретательных рецептов. Кулинары повторяют их в своих заведениях по всему миру, однако некоторые блюда были незаслуженно забыты и в профессиональной среде, и на домашних кухнях.

Так, в течение многих лет популярностью пользовался суп с названием «Кудрявый». Основу составляют куриный бульон и взбитое яйцо, благодаря которому он и получил необычное имя.

В первую очередь нужно сварить мясной бульон. После этого добавить к нему овощную поджарку, а в самом конце — взбитое яйцо. Как советуют повара, суп нужно мешать по часовой стрелке, медленно вливая яичную смесь в воронку. Тогда смесь примет нужную форму волокон, превращаясь в необходимые «кудряшки».

И это блюдо, как уверены диетологи и мастера готовки, отличается не только насыщенным вкусом. Оно весьма полезно и легкое в приготовлении, что делает его одной из главных жемчужин советской кухни.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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