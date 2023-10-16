Этот популярный в СССР суп зря забыли: вкусный, полезный и дешевый

Советская кухня подарила жителям страны множество вкусных и изобретательных рецептов. Кулинары повторяют их в своих заведениях по всему миру, однако некоторые блюда были незаслуженно забыты и в профессиональной среде, и на домашних кухнях.

Так, в течение многих лет популярностью пользовался суп с названием «Кудрявый». Основу составляют куриный бульон и взбитое яйцо, благодаря которому он и получил необычное имя.

В первую очередь нужно сварить мясной бульон. После этого добавить к нему овощную поджарку, а в самом конце — взбитое яйцо. Как советуют повара, суп нужно мешать по часовой стрелке, медленно вливая яичную смесь в воронку. Тогда смесь примет нужную форму волокон, превращаясь в необходимые «кудряшки».

И это блюдо, как уверены диетологи и мастера готовки, отличается не только насыщенным вкусом. Оно весьма полезно и легкое в приготовлении, что делает его одной из главных жемчужин советской кухни.