Этот популярный в России продукт помогает китайцам жить до 100 лет: считается вредным

В Китае для местных в порядке вещей отпраздновать сотый день рождения. Жители Поднебесной славятся своим долголетием. Чтобы прожить много лет, в день рождения китайцы обязательно едят одно блюдо.

Традиционная пища в КНР достаточно проста: там потребляют много риса, рыбы и морепродуктов. Не редкость также мясо птицы, а главное — много овощей. В еде азиаты достаточно скромны, они не переедают, но и не остаются голодными.

Жирную, жареную и копченую еду в Китае едят редко, а вот лапшу — почти каждый день.

В Поднебесной это блюдо считают символом долгих лет — жизнь должна быть такой же длинной, как и лапша, которую обязательно съедают целиком. Иначе долголетие может прерваться. Об этом рассказало РИА «Новости».

А еще китайцы пьют много чая, воды и травяных сборов. Такая диета помогает им сохранять свое тело молодым как можно дольше.