Этот популярный у россиянок наряд больше не в моде: зимой за него засмеют

Большинство россиянок зимой отдают предпочтение комфорту. По этой причине один наряд пользуется огромной популярностью, но именно от него нужно отказаться, чтобы не стать объектом для насмешек.

Речь идет про обожаемые женщинами теплые спортивные костюмы. Их носят не только тогда, когда отправляются на прогулку в парк или на горнолыжный курорт. И теперь это непростительная ошибка.

Больше подобная одежда не в моде. Об этом в новом интервью заявил стилист Влад Лисовец.

«Этой зимой в моду входит элегантность», — приводит слова знаменитости портал Woman.

Модный эксперт призвал прекрасных дам носить в холодное время года изделия из искусственного меха, замши и кожи. Также в тренде остается одежда из джинсовой ткани, но и она должна быть женственной. А чтобы сделать свой аутфит максимально стильным, важно не бояться аксессуаров и ярких элементов, которые на первый взгляд совершенно не вписываются в образ.