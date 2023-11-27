Этот популярный полуфабрикат заменял советским детям сухарики: теперь из него готовят напитки

Кисель был основой традиционного русского стола и завидным лакомством всех детей прошлого. Кстати, изначально кисель был кушаньем, а только совсем недавно стал напитком. На Западе и в Азии его вовсе не жалуют из-за странной консистенции «недожеле» и «перекомпота». В России же любят до сих пор, хотя подают к столу уже значительно реже.

В СССР кисель готовили крайне редко, потому что покупали полуфабрикат в брикетах. Появился такой кисель благодаря советской армии, его придумали для ее снабжения. Затем стали поставлять на заводы, в школы и в детские сады. Готовили просто: мололи брикет и заливали водой, затем 20 минут варили.

Но так делали взрослые. Дети же «не заморачивались». Они просто грызли кисель из брикета вместо сухариков или современных чипсов. Стоило лакомство тогда копейки, дешевле любого мороженого.

Затем появились различные вкусовые добавки, и дешевый десерт стал еще более привлекательным для малышей. Сейчас, конечно, сложно представить ребенка, грызущего кисель, потому что рынок перенасыщен сладостями. Но в прошлом малыши хрустели за обе щеки и были счастливы.