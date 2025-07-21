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Этот польский триллер — находка для фанатов жанра: мрачно, страшно и захватывающе, и всего 3 сезона

21 июля 2025 13:46
Этот польский триллер — находка для фанатов жанра: мрачно, страшно и захватывающе, и всего 3 сезона

Затягивает с первой серии.

Польский сериал «Трясина» (Rojst), выходящий в 2018–2021 годах, представляет собой мини‑эпопею из трёх сезонов, каждый из которых погружает зрителя в атмосферу мистики, вины и тайн. Если вы цените медленно нарастающее напряжение и историю, вырастающую из личного и общественного кошмара, — этот проект станет для вас настоящей находкой.

Сезон первый: провинциальная мистерия 1984 года

Этот польский триллер — находка для фанатов жанра: мрачно, страшно и захватывающе, и всего 3 сезона

История начинается в глубинке 1984 года, где между старым вокзалом, валютным магазином и столовой с «томатным супом» разворачивается настоящая тьма. В мрачном лесу находят тела — куртизанки и главы спорткомитета — и тут же случается самоубийство подростков. Старый репортёр Витольд и молодой журналист Пётр решают остаться и узнать, что на самом деле скрывается за этими трагедиями. Их путь ведёт в школьные тайны, лесные кошмары и мрачные человеческие истории.

Сезон второй: 1997‑й, наводнение и злоба прошлого

Этот польский триллер — находка для фанатов жанра: мрачно, страшно и захватывающе, и всего 3 сезона

Во втором сезоне действие переносится в 1997 год: затопленное кладбище Второй мировой, мифы о лагере в лесу и новое убийство подростка. Случай оживляет городские легенды, а в расследование включается жёсткая детектив из Варшавы, верящая в гороскопы. Пётр возвращается как главный редактор газеты, чтобы вместе с Витольдом раскрыть «город грехов». Лесные страхи прошлого переплетаются с современными тайнами, а неожиданный поворот, связанный с однополой любовью, добавляет истории неожиданный социальный подтекст.

Сезон третий: окончательный эпилог трясинных кошмаров

Заключительный сезон завершает все основные сюжетные линии: вопросы вины, ответственности и правды оборачиваются лицом к зрителю. Здесь не будет фильмов с идеальными концовками — только сложный выбор героев и последствия их решений. Все тайны обрастают новым эхом. А мрачность лесного окружения становится символом невозможности избежать того, что уже произошло.

Почему стоит посмотреть

Этот польский триллер — находка для фанатов жанра: мрачно, страшно и захватывающе, и всего 3 сезона

  • Атмосфера 1980‑х и 1990‑х — с детально воссозданными интерьерами, костюмами и соц‑атмосферой — словно машина времени.

  • Психологическая глубина героев: журналистов, репортёров, полицейских, жителей — никто не прост и абсолютно узнаваем.

  • Мистика не просто фон — она органично вплетена в психологию и историю общества, а лес становится не местом действия, а персонажем.

  • Художественная качество производства — камерное, но при этом кинематографически выстроенное, с шикарным звуком и визуальной эстетикой.

«Трясина» — не просто криминальный триллер, а тёмная фреска о размывшихся границах правды и лжи в маленьком обществе, где прошлое неумолимо возвращается. И да, такое результативное продолжение бывает крайне редко — любителям жанра смотреть обязательно.

А здесь мы писали про триллер (и не только), который рекомендовал сам Джордж Мартин.

Фото: Кадры из сериала «Трясина»
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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