Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот певец легко заменит Кудайбергена: от его голоса даже Малахов в шоке

Этот певец легко заменит Кудайбергена: от его голоса даже Малахов в шоке

10 октября 2023 20:00
Этот певец легко заменит Кудайбергена: от его голоса даже Малахов в шоке

На ТВ зажглась новая звезда.

Публика жалуется на засилье безголосых и бесталанных артистов, не знающих ни нот, ни музыкальной классики. Неудивительно, что яркие вокалисты вызывают большой интерес. Казахстанец Димаш Кудайберген покорил слушателей своим уникальным голосом. В последнее время артист редко появляется в России, но исполнителю нашлась достойная замена.

Выступление Рахмана Сатиева на программе «Голос народа» поразило и ведущих, и зрителей. Уроженец города Актобе в 2021 году стал финалистом конкурса «Голос Казахстана». Широкий диапазон 20-летнего артиста привел в восторг пользователей Сети.

«Поет божественно», «Димаш, пора на пенсию», «Голос ангела», «Поцелованный Господом талант!», «Мурашки по коже, это восхитительно», «Хочется не только слушать, но и смотреть на этого красавца», — писали многочисленные юзеры.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, legion-media.ru
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше