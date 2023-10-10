Этот певец легко заменит Кудайбергена: от его голоса даже Малахов в шоке
На ТВ зажглась новая звезда.
Публика жалуется на засилье безголосых и бесталанных артистов, не знающих ни нот, ни музыкальной классики. Неудивительно, что яркие вокалисты вызывают большой интерес. Казахстанец Димаш Кудайберген покорил слушателей своим уникальным голосом. В последнее время артист редко появляется в России, но исполнителю нашлась достойная замена.
Выступление Рахмана Сатиева на программе «Голос народа» поразило и ведущих, и зрителей. Уроженец города Актобе в 2021 году стал финалистом конкурса «Голос Казахстана». Широкий диапазон 20-летнего артиста привел в восторг пользователей Сети.
«Поет божественно», «Димаш, пора на пенсию», «Голос ангела», «Поцелованный Господом талант!», «Мурашки по коже, это восхитительно», «Хочется не только слушать, но и смотреть на этого красавца», — писали многочисленные юзеры.