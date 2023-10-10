Этот певец легко заменит Кудайбергена: от его голоса даже Малахов в шоке

Публика жалуется на засилье безголосых и бесталанных артистов, не знающих ни нот, ни музыкальной классики. Неудивительно, что яркие вокалисты вызывают большой интерес. Казахстанец Димаш Кудайберген покорил слушателей своим уникальным голосом. В последнее время артист редко появляется в России, но исполнителю нашлась достойная замена.

Выступление Рахмана Сатиева на программе «Голос народа» поразило и ведущих, и зрителей. Уроженец города Актобе в 2021 году стал финалистом конкурса «Голос Казахстана». Широкий диапазон 20-летнего артиста привел в восторг пользователей Сети.