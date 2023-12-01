Этот патриотичный фильм Гайдай никогда не вспоминал: стыдился его до конца своих дней

«Трижды воскресший» — патриотическая драма, основанная на пьесе Александра Галича «Пароход зовут "Орленок"». Это история о пароходе, который принял участие в Гражданской войне и Великой Отечественной. Ленту эту Леонид Гайдай снял от безысходности. Цензура «отменила» его в кино и выдала негласный запрет на съемки. Пришлось по совету Ивана Пырьева «прогнуться» и снять фильм, что называется, не от души.

В 1950-х «Орленок» стоит на приколе и служит «плавучим музеем», организованным пионерами. Но внезапно он становится надеждой для Светланы Сергеевны и Любаши. Чтобы доставить подарки строителям Комсомольской ГЭС, ребята, комсомольцы и партийные работники восстанавливают пароход и отправляются на третье плавание.

В фильме «Трижды воскресший» снялись известные артисты того времени: Алла Ларионова, Всеволод Санаев, Наталья Медведева, Николай Боголюбов и Надежда Румянцева. Актриса Нина Гребешкова впервые сыграла в фильме своего мужа: ей досталась роль Зои Николаевны, директора школы. Но это не сделало кино успешным.

Леонид Гайдай не любил «Трижды воскресшего». Он избегал упоминаний о фильме и даже был против его трансляции по телевидению. Однако совет Ивана Пырьева и компромисс Леонида Гайдая сработали: фильм был принят руководством благодаря своей идеологической «правильности». Запрет на режиссера был снят, и Гайдай продолжил создавать бессмертные комедии для зрителей.