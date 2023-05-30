Этот овощ на Руси считали пищей дьявола, а сейчас он есть в каждом доме: будете смеяться

История Древней Руси насчитывает немало мифов и обычаев. Какие-то из них остались в современном обществе. Например, древнерусские имена сейчас активно входят в моду, поэтому встретить в детском саду у своего внука Яромира или Святослава уже совсем неудивительно. А какие-то традиции исчезли за ненадобностью или откровенной наивностью, так что сейчас вызывают лишь смех. И вот одна из них.

В средние века некоторые овощи считались не чем иным, как пищей дьявола. И под раздачу тогда попали вовсе не батат и петрушка, без которых смело можно обходиться. Адским клеймом наградили картофель и морковку. Представляете себе суп без этих двух ингредиентов? Да и вообще любой среднестатистический ужин?

Так что даже истинным русичам пришлось плавно отказаться от теории о картошке и дьяволе. Потому что, будем честными, этот овощ спасал жизнь сотням тысяч бедняков во все времена. Кстати, еще одним «сатанинским отродьем» считали баклажан. Но его хотя бы не жалко, правда?