Этот отвратительный суп обожали в СССР: сейчас ни один нормальный человек такое не съест

Некоторые советские блюда народ любит и по сей день. Считается, что раньше еда была более полезной и вкусной. В то же время многие с ужасом вспоминают, чем прежде кормили в столовых. Например, повара предлагали такой суп, при одном только взгляде на который любому россиянину станет плохо.

Как известно, четверг в СССР считался рыбным днем, а потому в столовых подавали рыбные «деликатесы». Помимо котлет и салатов с рыбой, готовили также суп из рыбных консервов. Чаще всего в ход шла килька. При этом в бульон добавляли картофель. Казалось бы, ничего плохого или отвратительного на вкус, если бы не одно «но».

Часто в суп попадали целые рыбьи головы, да к тому же еще и с глазами. Столь сомнительный ингредиент не портил аппетит советским работягам — это блюдо просто обожали. Но теперь все изменилось. Сегодня ни один нормальный человек не станет есть варево, из которого на него смотрит обезглавленная рыба.