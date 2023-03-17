Этот остров считается самым опасным в мире: все дело в его смертоносных обитателях

Остров Кеймада-Гранди расположен в 35 километрах от Бразилии площадью всего в половину квадратного километра. Но опасность, которая от него исходит, настолько высока, что власти запретили жить там и приближаться к этой территории по воде.

Небольшой и живописный кусочек земли населен одними из опаснейших змей в мире. Из-за укуса островного ботропса можно заработать серьезные проблемы с почками, кровотечения желудочно-кишечного тракта, мозга или вовсе умереть.

В водах, окружающих остров, запрещено рыбачить и заниматься дайвингом. Единственные, кому разрешают там работать, это ученые, исследователи и журналисты передач о живой природе.

Змеи населяют остров не менее 9 тысяч лет. Изначально они пытались пробраться на материк по небольшому перешейку, но встретили отпор со стороны людей. Те выжигали леса и осушали болота. А потом перешеек исчез, и рептилии оказались предоставлены сами себе.