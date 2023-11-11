Этот омерзительный напиток в СССР пили тогда, когда кофе не завозили в магазины: странный вкус и состав

В СССР, разумеется, все было. Но кое-чего все же не было. Например, вкусного и доступного кофе. Можно было найти качественный напиток в зернах, но за бешеные деньги. Позволить себе такую роскошь могли далеко не все. Можно было купить не слишком вкусный, но все же приятный растворимый напиток. Однако в любом случае было сложно найти этот дефицитный продукт без связей и знакомств.

Помогали придуманные в огромном количестве заменители. Одним из них был кофейный напиток «Балтика». Правда, в составе от неподдельного кофе была только первая часть названия. Питье пользовалось спросом, хоть и вкус имело весьма странный. Зато дешево.

В магазинах «Балтику» можно было купить почти везде. На 35 процентов напиток состоял из цикория, ровно столько же добавляли ячменя. А оставшиеся 20 и 10 — это были соя и каштан соответственно. Самого же кофе там не было. Зато стоимость бодрящего продукта вполне сносная — 40 копеек. Но пили это далеко не все.