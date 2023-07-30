Этот огненный знак ожидает неожиданное путешествие в августе 2023: пакуйте чемодан

Лето плавно приближается к концу, а вместе с ним - сезон отпусков и путешествий. Кто-то уже отдохнул на курорте или в экстремальных “диких” условиях, а кому-то еще предстоит отправиться в путь, причем не всегда в соответствии с заранее составленными планами. Неожиданный вояж в августе ждет представителей одного из огненных знаков. Что станет его причиной?

Стрелец

Представители огненного знака жить не могут без путешествий. Они постоянно находятся в движении - на выходные отправляются за город или в близлежащие населенные пункты, не чураются походов и проживания в условиях дикой природы. Дороги и новые места - их настоящая страсть.

В отпуске Стрельцы отрываются на полную катушку - они берут билеты в самые экзотические и труднодоступные места планеты. На протяжении всего года они увлеченно изучают сайты и блоги о путешествиях, составляют маршруты, планируют активный и культурный отдых. Отпуска ждут просто с нетерпением.

Наверняка большинство представителей знака уже отгуляли долгожданный отпуск.

Однако звезды говорят, что некоторых Стрельцов в августе ждет неожиданное путешествие. Другие знаки не обрадовались бы такой перспективе, а вот огненные, как поклонники переездов и перелетов, будут в восторге.

Путешествие будет тесно связано с работой, утверждают астрологи. Стрельцы, работающие в офисе, могут отправиться в командировку - причем в такие места, где параллельно можно будет неплохо отдохнуть. Например, к морю - появится возможность не только плодотворно потрудиться, но и загореть.

Стрельцы, работающие на самих себя, тоже имеют все шансы пуститься в путь-дорожку.

Им предложат принять участие в проекте, который потребует их непосредственного присутствия. А поскольку все новое привлекает уроженцев знака, они не найдут в себе сил отказаться.

Астрологи предупреждают, что, несмотря на благосклонное отношение звезд, в дороге и на месте прибытия необходимо соблюдать осторожность. Не стоит оставлять без присмотра личные вещи, а также слишком долго находиться на солнце - как минимум можно знатно обгореть и последующие дни провести в отеле.

Без мелких неприятностей путешествие вряд ли обойдется, но в целом вояж получится ярким и запоминающимся.

Удастся завести полезные деловые знакомства, расширить клиентскую базу. Вполне возможно, что уже осенью Стрельцов ждет новый этап в карьере, основой для которого станет эта поездка.