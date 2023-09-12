Этот одноногий парень стал звездой после «Танцев»: не поверите, как сложилась его жизнь

Жизнь поставила Евгения Смирнова перед тяжелым выбором. В аварии танцор лишился ноги. Он мог навсегда бросить любимое дело, ведь, как сказала Татьяна Тарасова, в танцах ноги важны как нигде. Но отважный парень не смог отказаться от брейк-данса.

Всего через два месяца после ампутации конечности юноша выступал перед судьями шоу «Танцы». В жюри также был Макс Фадеев, которого номер потряс настолько, что он пригласил Евгения на съемки клипа на песню «Вдвоем». И хоть Смирнов прошел в следующий тур, от дальнейшего участия в проекте отказался.

В родном Краснодаре он основал школу танцев для детей-инвалидов. Вскоре в его жизни появилось еще одно увлечение — гребля. Танцор занял почетное третье место на чемпионате России по гребле и стал мастером спорта.

У Евгения есть протез, но часто он отказывается от него в пользу костылей. Инвалидность не помешала звезде жениться и стать отцом. Вместе с любимой супругой танцор воспитывает дочь, которая растет его копией.