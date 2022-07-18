«Этот образ меня погубил»: Асмус решилась на откровения о браке с Харламовым

34-летняя Кристина Асмус является одной из самых противоречивых молодых актрис. После образа трогательного молодого врача Вари в «Интернах» она внезапно решила сменить амплуа и согласилась на откровенные сцены в фильме «Текст». Сейчас девушка занята в не менее провокационных и эмоциональных театральных спектаклях на разных площадках. Но, по словам Кристины, как раз эти смелые роли куда больше раскрывают ее характер.

Асмус решилась на откровения о браке с Харламовым. Она посетовала, что тот типаж беззаботной блондинки, жены юмориста, вместе с кукольной внешностью актрисы ввел многих в заблуждение.

«Этот образ меня погубил», — подчеркнула Кристина в беседе для проекта «Смотрите сами » на платформе Premier.

Асмус назвала себя ранимым человеком, который переживает много боли и травм. На пути к успеху у нее было немало трудностей: перед дебютом в кино Кристина получила десятки отказов. И теперь в жизни у нее нет ничего общего с образом наивной и легкомысленной актрисы, который «тиражируется» в соцсетях.