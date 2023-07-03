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Этот обаятельный «мальчуган» на самом деле известнейшая советская актриса в детстве: будете поражены

3 июля 2023 06:45
Этот обаятельный «мальчуган» на самом деле известнейшая советская актриса в детстве: будете поражены

Даже самым преданным поклонникам не удается узнать знаменитость.

Советский Союз узнал Людмилу Гурченко после комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». С выходом ленты публика мгновенно влюбилась в обаятельную артистку, однако фанаты даже не могли предположить, насколько тяжелым было детство этой веселой девушки.

Дело в том, что выросла Гурченко в Харькове. Семья жила в полуподвальной квартире, а после начала Великой Отечественной войны условия их жизни стали еще тяжелее. Чтобы прокормить себя и родных, девочка устраивала концерты для оккупировавших местность немцев: она исполняла репертуар актрисы Марики Рекк, популярной в Германии.

В то время Гурченко выглядела совершенно иначе, чем в юности, когда стала знаменитой. Родители стригли ее весьма коротко, «под мальчика», а сама артистка отличалась пухлостью. И единственная общая черта — жизнерадостный прищур глаз, который она сохранит на всю жизнь, несмотря на неудачи и сложности.

Со временем внешность знаменитости изменилась. Она отрастила длинные волнистые волосы, а детская пухлость сошла на нет. Перед публикой Гурченко предстала уже настоящей красавицей.

Этот обаятельный «мальчуган» на самом деле известнейшая советская актриса в детстве: будете поражены
Фото: Соцсети, Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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