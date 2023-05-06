Этот нумерологический тест ответит, в чем ваша главная сила

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с нумерологией - даже на уровне разговоров о том, что “семерка - счастливое число” и т.д. Интерес к числам и их мистическим свойствам возник у человека в незапамятные времена. Об этом свидетельствуют зарубки, которые находят ученые на костях, насчитывающих 30 тысяч лет. Вполне вероятно, что эти царапины - не что иное как лунный календарь. В различных культурах и религиях числа всегда имели особенное символическое значение. Например, в Библии можно обнаружить множество нумерологических совпадений и параллелей - и речь идет не только о семи днях творения, двенадцати апостолах и других значимых числах. Сакральное значение придается числам, о которых упоминали такие известные христианские философы, как Августин Блаженный, Амвросий Медиоланский, Беда Достопочтенный - это так называемые число зверя, то есть 666, и число Христа, 888. Практически в каждом религиозном учении можно обнаружить значимые числа, несущие в себе особый смысл. Сегодня нумерологию большинство людей воспринимают как развлечение, но кто знает, что там на самом деле?

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