Этот недостаток Тельца бесит окружающих до дрожи: ему не мешает

За Тельцом в гороскопе закрепилась слава спокойного и уравновешенного знака. Однако есть у него и свои недостатки. С некоторыми из них можно мириться, другие же доводят окружающих до нервного тика. Рассказываем, какой минус земного знака доводит людей до белого каления. А вот самому Тельцу он ни капельки не мешает, поэтому отказываться от этой привычки он не станет.

Как и у всех знаков зодиака, у Тельца есть свои недостатки. Некоторые из них заметны только ему одному, некоторые — бросаются в глаза всем окружающим. Астрологи рассказали, какая черта характера земного знака вызывает у людей вокруг настоящее раздражение, вплоть до зубовного скрежета.

Речь идет о том, что представители этого знака ставят на первое место свои собственные интересы.

Казалось бы, в этом нет ничего дурного, — но только если на минуточку забыть, что Телец категорически игнорирует чужие желания и потребности. Он попросту о них не задумывается.

Например, если уроженцу знака вздумалось устроить посиделки в офисе, он непременно втянет в эту затею всех окружающих. Неважно, что у кого-то нет настроения для болтовни за чашкой кофе с тортиком или бокалом просекко — Телец не мытьем, так катаньем заставит принимать участие.

Люди, появившиеся на свет под этим созвездием, бесцеремонно вторгаются в чужие планы.

Тельцу все равно, какие у вас были намерения — он не пожелает даже слышать про них. Если земному знаку срочно необходимо ваше присутствие, он потянет вас на аркане, но ни за что не отпустит.

Телец способен разбудить вас звонком ранним утром в выходной, чтобы бодро сообщить — вы должны отвезти его на дачу. Прямо сейчас. Возражения не принимаются. Или, если вам не посчастливилось работать под его началом, даст тридцать три поручения, от которых никак не отвертеться.

Бесполезно спорить с Тельцом, убеждать его, что каждый человек имеет право распоряжаться своим временем по собственному усмотрению.

Представитель знака не станет выслушивать «эту чепуху» (именно так он расценивает чужое мнение), а просто-напросто в очередной раз навесит на собеседника задачу.

Самому Тельцу, безусловно, очень удобно распоряжаться чужим временем, силами, деньгами. Его абсолютно все устраивает. Зато эта черта приводит в бешенство окружающих. Нередко они вовсе обрывают общение с земным знаком, чтобы избежать вторжения в личное пространство.